蘆洲警方日前深夜在蘆洲復興路附近巡邏，發現45歲李姓男子行跡鬼祟，上前盤查結果查獲海洛因、安非他命等毒品，當警方準備將他逮捕時，李男卻趁隙衝上機車試圖加速逃跑，被警方拽下車後李男還頑強抵抗，直到警方對空鳴槍後才將其壓制，經查發現他還是通緝犯，全案依《毒品危害防制條例》、妨害公務、妨害公務通緝案移送法辦。

蘆洲警方13日深夜11時許在經蘆洲區復興路工廠區一帶巡邏時，發現李男從一處工廠步出，見他形跡可疑便上前盤查，結果在他身上發現磅秤一個、約0.28公克的一級毒品海洛因、以及重約4公克的二級毒品安非他命5包。

這時當警方準備將擬李男逮捕時，他卻趁警方不備衝上臨停在身後的機車試圖加速逃跑，警方見狀立刻伸手將李男拽下車，但李男仍不死心持續做困獸之鬥，最終警方只能對空鳴槍喝斥，才成功將李男壓制逮捕。

事後警方發現李男還是遭士林地檢發布的妨害公務通緝犯，訊後除了歸案外，又吃上毒品危害防制條例、妨害公務兩條，全案移送新北地檢偵辦。

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