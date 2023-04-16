中國船舶集團廣船國際為意大利國內航線自主設計建造的豪華客滾船，近日在廣州市的造船廠啟航離港。該船能搭載2500名乘客和近800輛汽車，排水量超過7萬噸，是目前全球噸位最大的客滾船，此行將交付意大利在地中海營運。

據香港《文匯報》報導，這艘名為MOBY FANTASY的客滾船長237公尺、型寬33公尺，共有13層甲板、533間客房，能搭載2500名乘客，船上還配備了4層車庫，可容納約800輛汽車。供遊客休閒的各類餐廳和休閒娛樂場所面積達到約6700平方公尺，內裝媲美豪華郵輪，相當於一座漂浮在海上的五星級酒店。

報導說，這艘中國製的全球最大豪華客滾船在廣州啟航，交付意大利航運公司後將在地中海沿岸航線運營。除了乘坐環境舒適，船上又配備極低功耗的發動機系統和液化天然氣接口，不僅能在極低燃料消耗下實現最快每小時25海里的航行，還可根據需要將液化天然氣作為動力燃料，進一步降低船舶污染物排放，是一艘貨真價實的「綠色船舶」。

中國船舶集團廣船國際副總經理周旭輝表示，船上所有的裝修材料百分百國產化，對本土的經濟配套有很大的拉動作用。作為目前全球交付豪華客滾船和手持豪華客滾船訂單最多的造船企業，廣船國際在豪華客滾船設計及建造領域相繼攻克了重量重心控制技術、振動噪音控制技術、安全返港技術等關鍵核心技術，形成了一批客滾船設計核心專利，徹底打破了國外技術壟斷，推動中國形成了完整的產業鏈和供應鏈。