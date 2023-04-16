何志偉秀出王世堅手機，意外曝光王世堅與黃承國通話紀錄（攝自中天新聞）

民進黨台北市士林、大同區立委黨內初選，何志偉、王世堅兩人今（16日）同台，兩人倒是展現不錯的互動，看到剛換智慧型手機的王世堅，何志偉上前主動幫忙操作，兩人互加為LINE好友！只不過何志偉秀出兩人手機頁面，要證明已經互加LINE好友時，卻被鏡頭拍到，王世堅的通話紀錄中，有一通黃承國的來電，時間就在今天下午。

王世堅和何志偉兩人，下午共同出席葫蘆寺參拜，兩人中間隔著葫蘆寺董事長郭江原。有媒體問王世堅，這段期間有沒有跟何志偉通過電話，王世堅表示，自己一直沒有何志偉的電話，媒體再問會不會跟何志偉加LINE？王世堅表示，自己剛換智慧型手機還不會用，還要記者教他。

媒體改問何志偉，要不要跟王世堅加LINE？何志偉表示當然好，還跟王世堅表示自己可以教他，接著就主動把王世堅手機拿過去，接著發了個訊息過去，旁邊的民眾說道：兩個人都是好朋友啦！選舉是一時的，朋友才是永遠的。

何志偉隨即秀出兩人手機，證明彼此已經互加LINE好友，只是鏡頭突然看到，王世堅的通話紀錄上，出現了黃承國，通話時間就在今天下午，時間還不到一分鐘。