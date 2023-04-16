林右昌16日在臉書發文，表示三項他在基隆市長任內的設計案，獲得了德國iF設計大獎的肯定，他感謝前市府的團隊與夥伴。圖為諸聖教堂遺址。（林右昌辦公室提供／張志康基隆傳真）

林右昌16日在臉書發文，表示三項他在基隆市長任內的設計案，獲得了德國iF設計大獎的肯定，他感謝前市府的團隊與夥伴。圖為2022潮藝術。（林右昌辦公室提供／張志康基隆傳真）

林右昌16日在臉書發文，表示三項他在基隆市長任內的設計案，獲得了德國iF設計大獎的肯定，他感謝前市府的團隊與夥伴。（林右昌辦公室提供／張志康基隆傳真）

日前德國的iF設計大獎公布了2023年的設計大獎，包括基隆市政府在城市博覽會中展出的「2022潮藝術」、「點亮林開郡洋樓」，以及基隆市文化局的「諸聖教堂現地防護與導覽規畫案」都獲得了肯定。內政部長、前基隆市長林右昌16日在臉書表示，感謝一起共創基隆的團隊與夥伴。

林右昌表示，獲得iF設計大獎的三個設計案，包括了2022年的潮藝術，獲得了iF設計大獎藝術節及展覽類的肯定。點亮林開郡洋樓則是獲得了空間設計類的認同；至於基隆市文化局的「諸聖教堂現地防護與導覽規畫案」，則是成為「考古現場展覽」的佼佼者。

林右昌說，他在過去8年擔任基隆市長期間，很重要的一項施政理念就是「以設計為導向」，用設計力改變一座城市。如今我們的施政開花結果，持續榮獲世界大獎，被世界看見獲得肯定。

林右昌表示，他除了感動以外，更要感謝一路上與我攜手打拼、一起化不可能為可能、一起共創基隆的團隊與夥伴們，因為有你們，讓基隆越來越精彩！

他強調，一場活動或許會結束，但改變這座城市的點點滴滴會留下。我相信這都將累積成為養分，讓這座充滿底蘊的城市越來越好。