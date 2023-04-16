巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）結束在中國的國是訪問後訪問阿拉伯聯合大公國，他於當地時間16日表示，已與中國和阿拉伯聯合大公國討論了聯合調解俄烏戰爭，並擬仿照二十國集團（G20）的模式組建致力於調解衝突的組織。他還同時指責美國和歐洲使俄烏戰爭延長。

魯拉於15日訪問阿拉伯聯合大公國，並於該國首都阿布達比與總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）舉行會見。談及美國和歐洲在俄烏戰爭中的角色，他在16日向媒體表示，歐美繼續以他們的方式延續戰爭，所以他們現在必須坐在談判桌前說一句，「夠了」。

報導稱，針對解決俄烏衝突，魯拉透露，他已和中國與阿拉伯聯合大公國領導人進行討論。「G20的成立是為了拯救當時處於危機中的全球經濟」，魯拉稱，現在重要的是，建立一種類似於G20的組織來結束這場戰爭並建立和平，「這就是我的想法，我認為我們會取得巨大成功」。

報導稱，魯拉還表示，他也就該想法與美國總統拜登、德國總理蕭茲、法國總統馬克宏以及一些南美國家的領導人進行討論。

魯拉於12日至15日對中國進行國事訪問前曾稱讚，「只有中國在努力促進俄烏和談」。另就中方2月曾發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，巴西外長維艾拉曾積極評價中方提出的和平建議，認為「這些都是和平的基本條件」。