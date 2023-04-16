阿妹10場高雄巨蛋演唱會今晚圓滿落幕。（聲動娛樂提供）

阿妹10場高雄巨蛋演唱會今晚圓滿落幕。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）在高雄熱唱逾半個月，今（16日）在雄蛋舉辦最終第10場「ASMR」世界巡迴演唱會，其實她11日喉嚨已嚴重發炎，今開演前仍不舒服，〈偏執面〉後坦言「其實我下午很慌」，淚崩說：「我真的不想要給你們這樣的演唱會，我很緊張很慌，為什麼我的聲音不見了。」滿場歌迷心疼不捨，但天后並沒有認輸，越唱越嗨，嗓音逐漸恢復水準，尾聲散場前破例送上安可曲〈灰姑娘〉、〈真實〉。

阿妹今晚唱完前2首歌嗓子已沙啞，仍卯足全力唱跳，大喊：「我聲音沒了、我跟你們拚了。」中場〈離別總是那麼突然〉，阿妹泣不成聲自責說：「真的對不起你們，要不要找一天，我重頭唱給你們聽，想讓你們有很完美的回憶。」隨後全場歌迷，與天后一同唱完〈身後〉，她3度淚灑舞台：「今天身體很不配合我、我很沮喪。」台上台下哭成一片。

她今晚破例獻唱2首安可曲，感性表示今晚內心感觸很深，「挑戰10場真的很累，加上身體狀況，真的很煎熬」，透露有人問她為什麼喜歡虐待自己，其實演唱會曲目可以挑一些不會那麼難唱的歌，「愛唱歌是我的事，但如果愛聽我唱歌是這麼多人的事，那我就要唱到完美盡興」，全場歌迷大喊「盡興」，阿妹卻自責地說：「但我唱得不完美。」再一次忍不住落淚，最終為大家獻唱安可曲〈灰姑娘〉、〈真實〉，圓滿完成10場高雄演唱會。