許多人對於原住民都抱有熱情、愛開玩笑的印象。一位男子近日前往屏東縣霧台鄉，看到某立法委員敬賀一位國小女學生在運動會獲獎的紅色賀聯上，大大寫著「嚴重的大拇指」，直呼原住民真的很可愛，貼文曝光後引發熱議，不少人紛紛聯想到過去一度紅遍全台的知名迷因「一定是大拇指啦」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他近日在屏東縣霧台鄉看到原住民立法委員贈送給國小女學生的賀聯，直呼「原住民真的超可愛的」；仔細一看可以發現，原來是一位女學生獲得今年屏東縣中小學聯合運動會的跆拳道國小女子組40公斤級金牌，讓立法委員大讚「嚴重的大拇指」。

原住民立委的賀聯被網友笑說很可愛。（翻攝自爆廢公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「一定是嚴重的大拇指」、「沒有大拇指的話」、「不是大拇指的話，就是大拇指」、「雙龍村的嗎？」、「還有…拿麼厲害…」、「一定是大拇指的啦」。

「一定是大拇指啦」迷因源自公視2000年節目《我們的島》第68集，介紹南投信義鄉雙龍村的布農族文化時，一位參加運動會的村民「Dama Umi」受訪時說到，「本來雙龍就是Very Good，莫擱講，一定是…不是大拇指就是…一定是大拇指啦，沒有大拇指的話，哪裡有大拇指？」2018年影片遭人擷取重PO後引發熱議，YouTuber「上班不要看」也曾前往雙龍村探訪。