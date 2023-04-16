癌末母親醫院留下潦草遺言！有男子因母親癌末住院3個多月後往生，在臨終前母親用盡全身的力氣，在1張白紙上寫下「遺言」，然而，遺言中僅能清楚辨識「幾時」以及「回」這3字，其餘文字因潦草不意辨識，他便上網尋求網友幫忙，希望能解出「母親的遺言」；對此，不少網忙幫忙解答認為是「明早幾時回家」、「幾時可以回家住」。

一名男子日前在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，他表示母親因癌症末期，從去年12月至今，短短3個多月「人已往生」，但是，「媽媽在往生前（還在醫院中），盡了體力留下了這些字」，但是他看不懂中間與第一排字，因此，尋求網友幫他翻譯這幾個字；從照片中可見，原PO媽媽留下的遺言，僅有3個字容易辨識，分別為「幾時」以及「回」。

男子的癌末母親在臨終前留下「潦草遺言」，但有幾字不易辨識，希望網友能幫忙解答。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友們熱心幫忙解字，紛紛留言表示「這六個字很沉重，幾時叫車回家」、「一般知道自己要走前會有一股想回家的衝動」、「幾時叫車回家」、「字看不懂，但第一直覺是幾時回家的意思...節哀」、「最後的心願，想回家」、「回家是明年幾時」、「幾時可以回家住」、「回家過年幾時」、「明早幾時回家」。