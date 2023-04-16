美國國防部外洩機密檔案陸續遭美媒搜集曝光。《華盛頓郵報》15日報導，美軍外洩的密件評估，台灣在中國大陸空襲下將非常脆弱，台灣不太可能在兩岸衝突中，防禦中國大陸的軍事空中優勢，而美國參謀長聯席會議辦公室發言人及我國防部對此拒絕置評。對此，前大使介文汲16日就表示，「中國大陸現在的殺手鐧就是東風系列，基本上他打出來，我們制空權就被拿走了，沒有制空權，就會連制海權都沒了」。

介文汲16日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，「中國大陸現在基本上他的殺手鐧就是東風系列，基本上他打出來，雖然有飛彈防禦系統，可是目前來說防禦不住，我們的防空防禦系統基本上是靠我們的愛國者三型，我們大概不到700枚，不可能每一枚都命中」。介文汲更提到，「可能要兩枚，才會命中一枚進犯的飛彈，700枚只能打掉一半，如果中國大陸打了500枚飛彈過來，我們的愛國者這樣就需要1000枚飛彈」。

介文汲更質疑，「而且第一波就打完了，那後面要用什麼來攔截？光量來說，我們攔截中國大陸的導彈，第一波可能就耗盡我們有的飛彈攔截系統，打完就沒了」，介文汲最後也說，「雖然我們的密度很高，但中國大陸的攻擊方法很多，他來的可能是無人飛機，上面也可以裝導彈，第一波把我們的飛彈打完之後，我們的制空權就沒了，然後第二波他就把空軍機場炸毀，那這樣我們所有的飛機都癱瘓在地上，制空權就被拿走了，沒有制空權連制海權都沒了」。