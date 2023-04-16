韓國瑜、洪秀柱、謝龍介及周錫瑋等人到場支持羅明才。（王揚傑攝）

國民黨立委羅明才今（16）日晚在新店馬公體育館舉辦「羅明才康乃馨感恩之夜」活動，原本是為了大新店區立委黨內初選造勢，請到前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱、台南市議員謝龍介及前台北縣長周錫瑋站台，雖然劉哲彰今天突然宣布退選，但活動仍如期舉辦，現場擠進近千人，可發現其中不少是專程為韓國瑜而來。

韓國瑜一到場，即有大批韓粉激動高喊「韓國瑜，選總統！」當韓國瑜上台致詞時，被台下「選總統」呼聲數度打斷，還需主持人勸阻，但情緒激昂的韓粉還是斷續呼喊。

韓國瑜致詞時不改幽默性格，說他20年前在立法院第一次見到羅明才，他問羅明才，「你長得比好萊塢明星還帥，為什麼不去拍電影？」說實在不是他偏心，人長得好看就是好看，像之前台北市長選舉，怎麼看都是蔣萬安比較順眼。話畢，全場一陣哄堂大笑。

韓國瑜言歸正傳說，台灣靠選票獲得權力的政治人物需要謹記的，他濃縮成6個字「對人圓，對事方」，這方面羅明才表現是100分，不論大官還是庶民，羅明才對人永遠笑瞇瞇；對於要爭取的，絕對堅持到底。大新店地區把希望放在羅明才身上，他一步都不會退讓。

周錫瑋說，現在的政府對不起台灣，韓國瑜在高雄被罷免，被民進黨霸凌，這樣的情況絕不能再重演，2024國民黨一定要重返執政。洪秀柱表示，羅明才是有經驗優秀的立委，年紀也不大，這種人才一定要留住。年輕的人才我們要培養，但優秀、資深的人才，我們更要保留在立法院。謝龍介向民眾擔保，地方要發展，就需要像羅明才這種人才。

羅明才表示，這次的立委選舉很重要，他很感謝劉哲彰議員的承讓，為了2024重返執政，大家團結才有力量。今天他懷著感恩的心，也有一顆堅定的心，就是愛台灣、愛中華民國，希望這塊土地和平、繁榮與進步，所以2024一定要選對的人，給國民黨一個機會。