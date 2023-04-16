新北市蘆洲中原公園時常有老人群聚其中賭博，周圍甚至還有人把風，光天化日下目無法紀的行為引起民怨，周邊居民將聚賭的影像上傳至地方網路社群抗議，控訴警方毫無作為；對此蘆洲警方則表示，14日即派出警力到場設伏，一舉逮捕總數近400歲的5名長者，全案依《刑法》賭博罪移請新北地檢署偵辦。

新北市蘆洲區的中原公園占地1546坪，從2002年啟用至今，然而卻長期飽受環境髒亂惡臭之苦，更有民眾肆無忌憚的公然群聚賭博、飲酒，雖然警方多次派員到場掃蕩，但仍是抓不勝抓，無法完全遏止賭博歪風。

周邊居民眼見多次檢舉皆無法取得成效，對於公園成為地方毒瘤忍無可忍，13日晚間無奈的將聚賭影像上傳至地方網路社群，並發文懇求蘆洲警分局「請還給我們一個乾淨的公園」。

對此蘆洲警分局表示，接獲檢舉後便組成專案小組前往現場設伏蒐證，14日見時機成熟後派出6名員警到場查緝，一舉查獲5名賭客，並扣賭資現金4000元、棋盤1張及賭具象棋1副等證物

據了解，這5名長者年齡加起來近400歲，聲稱是一時無聊才會聚賭取樂，不過警方訊後還是將他們依《刑法》賭博罪移請新北地檢署偵辦；蘆洲警方強調，後續會在公園入口處設置巡邏箱，並加強中原公園巡守，淨化轄內治安環境並遏止賭博歪風。