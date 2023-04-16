女星林韋君從模特兒身份進入演藝圈，出演《麻辣鮮師》後走紅，在偶像劇中多飾演校花或千金小姐的角色，近年她轉往八點檔拍攝，在《黃金歲月》、《世間情》等戲亮相，她常透過社群平台與粉絲互動；近日她帳號不幸遭盜，駭客向她勒索贖金，林韋君直呼：「我實在無法認同」。

林韋君近日透露Instagram帳號遭盜，目前正在搶救中，今（16）日她更新近況，透露有試圖重設帳密，但還是無法順利取回帳號，這時她收英文的勒索信，原來是帳號被盜之後對方藉此勒索，要求林韋君交付贖金，否則會將帳號賣給別人，對方表示自己是學生，只是需要錢，同時留下電話號碼，和曾經綁架別人帳號的對話紀錄證明。

林韋君直言：「不論他說的身分和理由是真假，這就是個詐欺、勒索、綁架帳號的不恥的行為，我實在無法認同，更不打算付贖金！（天知道付了錢是不是真的拿的回來）」，她已經做好最壞打算，預設可能要放棄這個帳號，「很不捨的是，這些日子所紀錄的點點滴滴，和在上面互動的朋友和粉絲們」。

林韋君呼籲：「現在寫出這些訊息，是要告訴大家，這個帳號目前已經不屬於我，收到任何這個帳號的IG訊息必定是詐騙，希望減低有人可能受騙上當的機會。」並表示還是會繼續嘗試申訴，有後續再告訴大家，網友紛紛鼓勵她，也有人建議可以報警。