陸媒引述溫州官方消息稱，年產12萬片5G射頻濾波器矽基晶圓片項目簽約落戶溫州灣新區，它不只是溫州首家晶圓廠，更解決了智慧手機使用的5G射頻濾波器晶片被西方「卡脖子 」的問題。

據《快科技》報導，在溫州簽約落地的5G射頻濾波器矽基晶圓片項目屬於浙江星曜半導體公司，是該公司實現射頻濾波器晶片從自主設計到自主生產的重要一環。星曜半導體成立於2022年1月，前身是浙江信唐智芯科技有限公司，致力於發展射頻前端濾波器及模組技術，在上海、蘇州、西安、深圳均設有研發或銷售中心。

報導說，星曜半導體於2020年落戶溫州灣新區，經過技術團隊近3年努力，已成功研發出BAW WiFi 6E、n79F濾波器晶片等一系列性能穩居中國先進水平產品，擁有50餘項專利，發展潛力巨大。

報導表示，射頻濾波器是一種可以將帶外干擾和噪聲濾除，以滿足射頻系統和通訊協議對於信噪比的需求的器件。

據業者表示，5G以下智慧手機需要支持的頻段數量正在不斷上升，因為不僅要兼容4G的頻段，還要支持5G頻段，以應對4G、5G多模信號切換的需求。而這也意味著未來一部5G手機需要上百個濾波器。而目前一款4G手機中的需要用到的濾波器數量大約為30多個。