周春米稍早也出席鍾佳濱的初選對手、縣議員陳明達的座談會，她還稱陳是「勇者」，不畏刀槍參選到底，他堅持的目標與價值都是為了屏東鄉親。（陳明達團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

民進黨立委初選民調在即，屏東縣長周春米16日下午替欲拚連任的鍾佳濱造勢站台，引發大家浮想聯翩，但稍早周也出現在鍾的初選對手、縣議員陳明達的座談會，她還稱陳是「勇者」，不畏刀槍參選到底，他堅持的目標與價值都是為了屏東鄉親。

周春米說，她很久很久沒站在選舉的舞台上，剛剛她坐在台下看著陳明達時，除了感嘆萬千外，也百分百佩服他，大家應該沒想到他會出來選立委、拚初選，他是3連霸議員，且屆屆都高票當選，若不是有真正在服務，絕對沒辦法有這樣的成績。

周春米說，正是因為陳明達看到地方的需求、看到縣府的需求，所以他決定勇往直前、跳出來參加立委初選，縱使刀槍來襲，而今他都挺住了，因為他堅持的目標與價值都是為了屏東鄉親。

周春米強調，陳明達一路走來很不簡單，他是個勇者，有著驚人的意志力，他知道鄉親需要什麼、縣政需要怎樣的立委幫忙，請大家為勇者陳明達鼓掌。