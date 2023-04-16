在烏克蘭戰爭爆發一年多之際，台灣海峽的局勢也受到各方關心，有一種看法認為，既然美國與北約如此盡力幫助烏克蘭，那麼萬一台海爆發戰爭，我們應該也會獲得各種支援，這才符合自由世界一貫的態度。然而，曾在美國陸軍服役的軍事分析師丹尼爾戴維斯(Daniel L. Davis)認為，台灣對戰爭準備嚴重不足，最好還是降低衝突避免戰爭。

人們通常認為，如果大陸發動對台攻勢，台灣有海峽阻隔，應該能夠堅持足夠長的時間，等到美國進行干預。然而，仔細分析正在發生的戰鬥基本面就會發現，台北經受住對岸共軍的全面打擊能支持多久》其實無法確定。

許多西方顧問指出，俄烏戰爭持續至今，俄國元氣大傷，應該會給大陸高層許多啟示，對於是否要奪取台灣必須考慮再三。但是，這也意味著，中國大陸也可能學到經驗與教訓後，有了更具體與完備的攻台戰略，說不定勝算還因此提高。

先明確一個前題：即使大陸真的發動全面戰爭，也無法保證他們能成功奪取台灣，因為戰爭過程須要克服許多巨大的困難，對於北京來說，很多事情都可能出錯，而事情發展也可能有利於台北。 相對的，大陸也有他們的軍事優勢，而台灣這裡並不具備。

烏克蘭不是台灣的榜樣

俄烏戰爭期間，烏克蘭武裝部隊(UAF)的戰鬥意志非常頑強，作戰相當勇猛，超出了世人的預期。但是，如此表現是靠著實戰錘煉出來的，在全面戰爭爆發之前，UAF 已經在分裂的烏克蘭東部打了長達8年的內戰。 烏克蘭人，尤其是該國西部地區，多年來一直持有強烈的反俄觀點。當俄羅斯軍隊在2022年2月24日入侵時，他們遇到的是久經沙場的烏克蘭軍隊，和強烈反對俄羅斯的民眾。而台灣沒有這樣的遭遇。

據官方統計，台灣有18 萬現役軍人，和超過 200 萬預備役部隊。然而，這些部隊不僅多年沒有實戰經驗，而訓練也很一般。台灣前線現役部隊的人員配備率低得驚人，只有60 %。至於義務役入伍者只需受訓4個月，僅達到學習如何開槍射擊的程度，沒有接受過戰鬥訓練。

鑑於香港的經驗，絕大多數台灣公民不希望與現在的PRC統一，但同時，台灣人並不是討厭大陸人，反對的是左岸的政治形式。在這種情況下，台灣絕大多數的人們認為兩岸是有和緩的可能，如有選擇，都希望避免與對岸開戰。

換句話說，俄羅斯遇到了一支有著長年戰鬥經驗的烏克蘭部隊，而烏克蘭在各種意識形態上都敵視俄羅斯。台海兩岸則不相同，台灣不像在烏克蘭有那麼長的戰爭狀態，也沒有那麼明顯的種族衝突，不能低估這種士氣差異。

同樣重要的是，在俄烏戰爭中，烏克蘭與歐洲有廣闊的陸地邊界，大型武器、彈藥都可以輕鬆運送。而台灣四面環海，雖然大陸不會從陸地入侵，但台灣也會在戰爭一開始就被孤立，任何軍事支援物資都必須空運或船運，因此，大陸在敵對行動開始時，就會執行海上封鎖。

觀察俄烏戰爭，最後一個重要因素是飛彈和無人機的數量。俄羅斯雖然持續以彈道飛彈和巡弋飛彈打擊烏克蘭，但數量明顯偏少，無法維持一場長期戰爭，這與俄羅斯糟糕的工業能力有關。相比之下，大陸不僅擁有大量現代飛彈儲備，而且也擁有持續生產的工業能力。

雖然台灣也擁有強大的飛彈生產能力。但台灣腹地過小，大陸幾乎肯定知道這些設施的位置，並可能在首輪轟炸，就以這些工廠為目標，而台灣很難有備用生產基地。儘管台灣也可能會試圖摧毀中國大陸的生產設施，但大陸有很多地方可以興建備用生產基地。

美國應該保衛台灣嗎？

戴維斯認為：「如果美國真的選擇與中國大陸開戰，那將是愚蠢的。」

首先，最近許多場美陸台戰爭的模擬計算都表明，要是美國介入台海戰爭，美國海軍和美國空軍都將遭受慘重損失，數艘航空母艦和其他軍艦被擊沉，數十架戰鬥機被擊落。

雖然這些模擬的結論是「大陸無法拿下台灣」，但很少提到美軍遭受的創傷，需要多少時間才能恢復過來。而美軍慘遭削弱時，對美國整體的安全是不利的。

戴維斯建議，應將戰火控制在台灣，並確保沒有其他美國盟友受到攻擊。保留美國太平洋艦隊的全部力量，以台海戰爭削弱中共軍隊的力量，這是對美國戰略最有利的。

一言以蔽之，要是台海發生戰爭，戴維斯仍主張「代理人戰爭」模式，而不是直接武力介入。既然美軍退役軍官都如此誠實了，那麼我們也該思考自己的安全，以及思考如何降低兩岸對立與衝突。