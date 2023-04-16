潘君侖為戲勤練角力。（希望娛樂經紀國際提供）

潘君侖為戲勤練角力。（希望娛樂經紀國際提供）

潘君侖為戲勤練角力。（希望娛樂經紀國際提供）

潘君侖為戲勤練角力。（希望娛樂經紀國際提供）

潘君侖與本尊王明亮相見歡。（希望娛樂經紀國際提供）

由《全明星運動會》走紅的潘君侖，不計酬勞出演新銳學生導演劉嘉紋改編真人實事公益微電影《力．亮》，潘君侖為飾演在國際賽事一戰成名的王明亮，特別學習角力3個月，還赴故事主人翁王明亮家鄉馬祖拍片，並與本尊相見歡。潘君侖表示自己會的運動不少，但角力是真的沒接觸過，也為拍此片第一次穿上貼身的角力服，從零到有的練習過程很新鮮！

潘君侖曾考上師大體育系，因出道未就讀，但憑矯健身手在《全明星》大放異彩，對很多運動如數家珍，他自謙對角力是門外漢，這回從練習到進行拍攝，身上因肉搏帶著大小傷，場上充斥角力啪啪啪聲，每一聲都有可能受傷，他都不以為意，直說：「這在角力很正常！」並覺得靠肉體深刻的記憶，學習才容易進入佳境！但他也因此膝蓋破皮流血，3個月下來一直好不了，一上場就疼痛難耐，但他絲毫不喊苦！

雖然片長僅35分鐘，除了角力還有摔車的橋段，但潘君侖都一一克服，還受到王明亮的稱讚，認為他是身體素質很好的選手，且在《全明星》時就注意到他，讚他「帶傷比賽毫不退縮，擁有完美的運動家精神！」潘君侖拍攝《力．亮》時恰好在馬祖遇到跨年，他難忘在運動場上與角力隊的小朋友們，一同遠眺島嶼天際的煙火，「是最難忘的一次跨年！」《力．亮》公益微電影 已在YouTube官方頻道播出，16日配合微電影上線，他自掏腰包舉辦一場首映會招待粉絲，希望讓大家看到主人翁王明亮的角力奮鬥史！

微電影主人翁王明亮出身貧寒，努力打拼角力，得獎成為國手，在亞運會為台爭光，再回鄉服務教育英才，與潘君侖見面時。他讚潘君侖擁有運動家的精神，並表示看到《全明星》中潘君侖負傷出賽卻毫不退縮，心有戚戚焉，因為他也曾因為車禍受傷，堅持復原、堅持參賽，絕不放棄，發現潘君侖與自己理念一致，可說是英雄惜英雄！

潘君侖先前以優異成績再度獲《全明星4》青睞，季中以學長之姿，再度回補參賽，也客串《營業中》，獲得很大肯定，但他之前腳部撕裂傷仍有後遺症，「右腿只要稍微出力就會刺痛，因為之前不主張縫，想讓它自然癒合，但肌肉有點長歪掉。」但他當時選擇不說，「忍痛不讓學弟妹知道，就怕影響士氣！」算是用心良苦。

因為角力會有大量跪地動作，也使他膝蓋破皮一直好不了，每每一練習或拍片，就開始流血，相當辛苦！潘君侖克服受傷，，不僅跟體大角力冠軍學生過招，也和伊朗、日本選手實戰，潘君侖最開心是有機會親身與王明亮肉搏，覺得受益匪淺！

潘君侖先拍竣電影《鬼天廈》，再接拍微電影《力．亮》，然微電影超車電影先上映，他也加入八大行腳節目《世界第一等》忙得不亦樂乎，緊接還會有唱片和戲劇工作等著他！