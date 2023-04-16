國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑，16日在高雄小港公七公園舉行第二天賽程，為距離10K的超級賽（Super 10K），前一天衝刺賽5K（Sprint 5K）包辦男、女子精英組冠總排名第一的日本選手，持續維持好狀態，「警察」關吉大亮、151公分「袖珍勇士」陣在穗香再於超級賽10K包辦男、女總排第一，台灣男、女成績最佳則是「紅髮戰士」孫育彬（總排第5）、「美女警花」謝伯韶（總排第3）。

Super10K長度從前一天的衝刺賽5公里增加到10公里，且有多達25個障礙，有來自日本、菲律賓、香港、美、英等國高手參賽，單日就有超過4000人參賽，前一天才剛跑完衝刺賽5K，休息不到15個小時又參加超級賽，日本好手關吉大亮以1小時13分28秒奪冠，僅比去年台中站冠軍、「最強移工」菲律賓選手包森（Jonathan Bauson）快了22秒。

關吉大亮賽後說：「本來腳有點不舒服，一開始有保留體力，但跟前一天來比，今天有一些平坦路段，可以藉機休息調整，跑得反倒比昨天還輕鬆。」因為關吉大亮還有參加鐵人三項的比賽，大部份訓練都得利用一大早上班前做訓練，他補充：「本來警察這工作就必須要推持好體能，過去也有用跑的方式追到歹徒。」他自信笑著說：「如果歹徒在我前面犯案，那他肯定是非常倒楣！」

地主台灣選手以「美女警花」謝伯韶表現最佳，時間1小時23分28秒成績名列女子菁英組總排第三，相對於前一天衝刺賽Sprint差一點爆掉的情形，今天長度拉長，反而顯得游刃有餘，她表示：「一開始日本參賽者陣在穗香就衝出去，我就照自己的節奏跑，反而感覺比昨天還好，只不過兩天都沒過標槍這一關，浪費不少時間，但總體而言還算蠻滿意。」

由於斯巴達障礙跑爭取進入奧運成為競賽項目，已經在警消運動會透過好表現聞名全球的謝伯韶期待說：「如果一輩子可以讓我去一次奧運，那就真的沒有遺憾了！」

日本警察關吉大亮連兩天在斯巴達障礙跑衝刺賽、超級賽封王。（大會提供）