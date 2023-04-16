桃園市有多位家長投訴，指孩子就讀中壢區某國小，疑似吃了校內營養午餐而食物中毒，多位學童出現上吐下瀉情形，市府教育局接獲通報，已通報衛生局並將午餐檢體送驗，該校校長則說，經一一詢問就診後的孩童，初步診斷為腸胃型感冒或感染諾羅病毒，與營養午餐無關。

桃園市教育局說明，有關某國小傳出多名學童身體不適，經與學校校長聯繫，該校為廚房委外學校，除供應該校外，也分享給另2所學校總共約3600餐，14日營養午餐菜單為滷肉排、麻婆粉絲、有機小松菜及桂圓紫米露；目前該校二年級有3個班級約20名學童及1名導師自昨迄今早出現上吐下瀉等症狀，經由主辦學校聯繫另2所資源分享學校，均回覆無異狀；事件傳開後，校方已請各班導師詢問家長，學童就診後經醫生診斷可能是罹患腸胃型感冒或諾羅病毒所致。

衛生局則表示，將協助辦理後續疫調事宜，17日會先進行全校稀釋漂白水消毒工作，校方同時將持續關心學童健康狀況。