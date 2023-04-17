法新社報導，總部位於倫敦的敘利亞人權瞭望台組織表示，「多名公民，以及至少10名親政權戰士」等26人在伊斯蘭國戰士攻擊事件中遇害。這些人當時正在敘利亞中部城市哈馬（Hama）以東的沙漠採集松露。

敘利亞人權瞭望台組織表示，敘利亞東部代爾祖爾省（Deir Ezzor）今天另外發生一起IS戰士攻擊殺害4名牧羊人事件。

敘利亞人權瞭望台組織表示，這些武裝分子持自動步槍騎著摩拖車，在逃逸前還竊走羊隻。

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