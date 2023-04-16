第41屆香港金像獎於今(16)日在香港文化中心盛大展開，總計共有33部電影作品一同角逐獎現，而現場眾星雲集，連今年新科奧斯卡影后楊紫瓊也現身頒獎。而稍早前最佳男主角的獎項公開，由劉青雲憑藉著《神探大戰》摘下桂冠。

劉青雲於本屆香港金像獎中，打敗《正義迴廊》的麥沛東及楊偉倫、《白日青春》的黃秋生、《窄路微塵》的張繼聰等多位男星，第3度摘下最佳男主角獎的寶座，當時他聽見頒獎人吳鎮宇唸出他的名字時，還一度反應不過來，等到黃秋生過來與他擁抱後，才上台領獎。

劉青雲憑藉《神探大戰》摘下第41屆香港金像獎最佳男主角獎的桂冠。(圖／中新社)

劉青雲在台上致詞時除了感謝製作團隊外，更對妻子表達謝意：「多謝團隊陪我度過許多個孤獨的晚上，也謝謝太太。」指出他們每天都會見到「神探」，「謝謝你們，用超乎一般人的能力忍受與我工作，每日接受一次核爆。」此外，他也向大眾們喊話：「如果大家有夢想，只要肯努力、夠長命，夢想有一日就會實現。」更直言：「不管是掌聲、噓聲都會接受，因為總好過無聲！」

事實上，此次是劉青雲第3次獲得影帝的殊榮，於2007年時，他憑藉著《我要成名》首度封帝，2015年時以《竊聽風雲3》再度榮登影帝寶座，當時，他以經典的「太空船論」感謝妻子，表示：「當我乘著太空船不知航向宇宙的何地時，你總有辦法讓我安全返回地球。」