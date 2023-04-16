2024年總統大選，國民黨人選尚未底定，不過目前國民黨內新北市長侯友宜的聲勢依舊很強。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨提名人7月份的民調，一定要拿到35%至40%，和賴清德不相上下，國民黨士氣才會整個團結。國民黨台北市議員徐巧芯則表示，3月至5月國民黨應該要有一支強悍的部隊，去針對民進黨已提名的賴清德進攻。

吳子嘉今(15日)在《董事長開講》網路直播節目中問來賓徐巧芯，確不確定國民黨什麼時候會產生總統候選人？徐巧芯回說，她不確定，聽說520之前。徐巧芯表示，如果國民黨總統候選人，5月以後才提出，那3月至5月應該要有一支強悍的部隊，去針對民進黨已提名的賴清德進攻，如果有，議題就會在這裡，大家會亂掉以及沒信心，就是因為沒有一組人專門去做這件事。

吳子嘉認為，如果5月份國民黨產生一個候選人，在被提名時，民調若在25%或26%，就會變成弱勢候選人，就要看民眾黨主席柯文哲的臉色，柯文哲若不合作，就不可能贏。因此他認為 ，該候選人被提名以後，一定要在很短的時間內，民調要和賴清德不相上下，國民黨士氣才會整個團結。

吳子嘉指出，國民黨7月份的民調，若不能跟賴清德五五波，這個選舉在7月份就結束了。所以國民黨提名人的民調，一定要拿到35%至40%中間，那就要壓縮柯文哲的支持度，柯文哲的支持度就會少10個百分點左右，甚或少11、12個百分點。他強調，就是因為國民黨是個大黨，所以才有能力跟民進黨一搏。