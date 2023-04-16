據勞保局公布勞保基金2022年未提存精算負債達11兆4855億元，相較2021年的10兆7639億元增加7216億元、平均每天負債增加20億元，代表啟動年金改革時年輕世代恐負擔更多，勞動部官員表示，除了因為老年給付領取勞工及領取數額持續增加外，加上勞保基金去年投資虧損，才會導致未提存精算負債增加速度加劇。

據勞保局報告指出，2020年未提存精算負債為10兆2876億元、2021年為10兆7639億元、2022年達11兆4855億元，2021年間增加4763億元、2022年爆增7216億元。

據統計，去年光老年給付就付出4292億元，占整體給付近9成，勞動部勞動保險司司長陳美女說，由於勞工年資不斷增加、投保平均薪資提高，導致領取老年給付人數不斷累積，領取數額迅速增加，加上去年勞保基金投資失利，才會導致未提存精算負債增加迅速。

勞動部表示，為因應我國人口快速高齡化及少子女化趨勢所致勞保財務問題，秉持積極嚴謹態度，持續蒐集各界意見，並參酌國外年金制度實施經驗，於兼顧保障目的、公平性及財務負擔原則下，研謀勞工保險財務改善因應對策，以確保制度穩健運作。另為協助穩定基金流量，今年已撥補勞工保險基金450億元；疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算也編列300億元，以維持基金水位。

除了已經撥補的1170億、再加上特別預算300億及明年擬撥補的1000億，撥補預算達2470億元，仍難補勞保黑洞，且撥補規模擴大，勞動部今年預算案規模已近2000億元，若其他部會預算不變，勞動部明年可能超越經濟部成為預算規模第4大部會，僅次於國防部、衛福部、教育部。