近年勞保基金未提存精算負債節節升高，我國政府目前僅規劃撥補，近4年已撥補1170億，若加上特別預算的300億及明年的1000億元，撥補規模已達2470億、足夠每人普發1萬元還有找，有學者就坦言，每年用撥補掖助勞保基金已是老調重彈，撥補還可能會使政府財政惡化，排擠其他建設、福利支出，籲所有總統候選人應面對此課題。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁表示，因為少子女化、人口高齡化等問題，勞保長年以來入不敷出，隨著美國2022年多次升息、金融市場表現越來越差，勞保基金虧損加大，使未提存精算負債增加7000餘億元。

郝充仁認為，政府每年只想用撥補老調重彈，卻可能會排擠其他福利建設支出，如果不想排擠則勢必要舉債因應，「但這就是債留子孫」，呼籲總統候選人皆應對此表態。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝批評，勞保基金債務不斷增加，但政府僅用撥補，行政院院長陳建仁日前也坦言只能延後2至3年破產，蔡政府執政多年，卻未有相關作為，勞動部長許銘春更稱持續蒐集資料中，「十分不負責任的作法」。

黃耀輝提及，因景氣前景不佳、外銷訂單衰退，今年營利事業所得稅恐怕會下滑，政府卻用高估的情況編列預算，「今年甚至預算會短收」，甚至還要舉債因應，明年財政恐怕會更慘。

立委賴香伶已擬具「立法院年金改革委員會組織規程」草案，目前已送案，預計本周排進院會議程一讀並分派至委員會討論，委員會將邀集專家學者，跨黨派積極交換意見、凝聚改革方向，督促行政院提出整體方案。