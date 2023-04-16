香港女星鄭秀文品味獨特極具個人特色，被歌迷封為「百變天后」，不僅能歌擅演，在音樂和戲劇領域都收獲無數大獎，穿搭也成為許多人的指標，加上她個性搞怪、親和，出道超過30年人氣依舊不減；今日香港金像獎鄭秀文擊敗張艾嘉奪得影后寶座，讓許多粉絲為她感到高興。

女星鄭秀文主演電影《流水落花》，並為此演唱歌曲〈我這樣活了一天〉，該曲奪得最佳原創電影歌曲。而這也是鄭秀文第10次入圍金像獎，面對港媒關心她平常心表示：「提名十次，陪跑很正常。」沒想到宣布最佳女主角時，鄭秀文擊敗張艾嘉奪得影后寶座，獲獎時她忍不住流淚，鼻子都哭紅了，她上台表示和這麼多優秀的女演員一起角逐非常榮幸，「其實最佳女主角這個獎對我來說好像遙不可及，又是一步之遙。這麼多年我想的不是怎麼可以得獎，而是怎麼在演技上可以有提升和蛻變。從喜劇演員轉型做正劇，一路很多困難有很多不被認同，感謝遇到這個劇本，感謝《流水落花》的導演，感謝你相信我可以演繹這個角色。多謝家人，多謝在天上的父親。」

她同時提到過世的父親，「我爸爸很喜歡藝術，他曾經講過，我每一次演出好像圓了他畢生的夢，希望今天這個獎可以在你的藝術拼圖裡拼出更美的拼圖。我想和天下間有夢想的人說，追求夢想的路困難重重，但希望你們繼續，記住這個畫面，夢想是留給永遠不放棄的人。我真的好開心，我這次終於不用在這個賽道上陪跑，我今天終於衝線了。最後想和你們輕輕哼幾句歌，因為我是歌手。」並哽咽唱張學友的歌〈我等到花兒也謝了〉「你知不知道，你知不知道，我等到花兒也謝了」。