111學年大專校院高爾夫錦標賽，首次前往東部舉辦，預計在4月18日到21日在花蓮球場進行，3名現役國家隊員蘇晉弘、陳佑宇、郭時雨在內，共有150位大專校院高球精英投入比賽，可說是國內最高水準的業餘高球比賽。

城市科大去年締造大專校院高爾夫錦標賽傲人的一般男子組10連霸紀錄，今年團隊由阮益豈掛帥，搭配謝坤霖、郭謙羿兩位好手，志在尋求11連冠。

此外，國立體大挑戰男子公開組5連霸，也是本屆賽會亮點，國體大高球隊教練宋定衡指出，今年團體賽從去年的四回合改為兩回合，賽期短、變數多，加上競爭對手北市大、城市科大、台體都是強隊，想蟬聯冠軍勢必有一番苦戰。

國立體大大三選手蘇晉弘，是今年杭州亞運中華高球代表隊選拔賽男子總冠軍，是今年9月亞運國手之一，他曾代表屏東大同高中，兩度獲全國高中錦標賽冠軍，是國內目前最頂尖的男子業餘好手。陳佑宇則是國體大一新鮮人，曾獲國中錦標賽冠軍，成名早、人稱「高球智多星」，今年初次入選國家隊，也是冠軍熱門人選。

城市科大郭時雨則是前兩年一般男子組冠軍，城市科大教練曾秀鳳今年把他列入挑戰競爭最激烈的公開組，放棄尋求一般組3連霸，志在挑戰自我，增強公開組團體戰力。

承辦本屆賽事國立東華大學，校長趙涵㨗今年1月接任大專體育總會高球委員會主委，為推動高球賽事，他廣結人脈、親自鑽研賽務，從根紮基層到尋求奧援雙管齊下，除了結合花蓮縣高球委員會主委黃冠欽、許至勝等地方高球耆宿合作籌劃比賽，並邀請三商高球名人賽幕後推手董事長翁肇喜，以及公益科技協進會董事長倪集熙等人，擔任大專體育總會高球委員會副主委，連熱愛高球運動的聯電董事長宣明智也被網羅為總顧問。