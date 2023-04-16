美國再次發生大規模致命槍擊案，這次在東南部的阿拉巴馬州。星期六晚上，在該州達德利維爾 (Dudleyville)發生槍擊事件，造成4人死亡，多人受傷。

美聯社報導，阿拉巴馬州的執法單位說，槍擊事件發生在晚上10點30分左右，目前所知不多，不知道槍擊事件的過程，也不清楚槍手的身分、行蹤。另外，擔任達德利維爾警察局，同時也是當地高中橄欖球隊的輔導員，牧師海耶斯(Ben Hayes)說，大多數受害者都是青少年，因為槍擊事件發生在一位16歲的青少年生日聚會上。

At least four people were killed Saturday night in a shooting at a celebration in Alabama, according to law enforcement. https://t.co/luRIWUBLgm — WOOD TV8 (@WOODTV) April 16, 2023

他說：「其中一名遇害的年輕人是我們的明星運動員之一，他是個好人。我認識很多這些學生。達德利維爾是一個小鎮，這起變故，將影響該地區的每個人。」

當地電視台WRBL-TV 報導，槍擊事件發生在一家練舞工作室，有一群相同年齡的青少年在當地聚會。 目前當地被警察封鎖線所圍繞，警方在尋找有用的證據，包括路口監視器等。

達德利維爾位於阿拉巴馬州東部，是個人口約 3,200 人的小鎮。