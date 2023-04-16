美國再次發生大規模致命槍擊案，這次在東南部的阿拉巴馬州。星期六晚上，在該州達德利維爾 (Dudleyville)發生槍擊事件，造成4人死亡，多人受傷。
美聯社報導，阿拉巴馬州的執法單位說，槍擊事件發生在晚上10點30分左右，目前所知不多，不知道槍擊事件的過程，也不清楚槍手的身分、行蹤。另外，擔任達德利維爾警察局，同時也是當地高中橄欖球隊的輔導員，牧師海耶斯(Ben Hayes)說，大多數受害者都是青少年，因為槍擊事件發生在一位16歲的青少年生日聚會上。
他說：「其中一名遇害的年輕人是我們的明星運動員之一，他是個好人。我認識很多這些學生。達德利維爾是一個小鎮，這起變故，將影響該地區的每個人。」
當地電視台WRBL-TV 報導，槍擊事件發生在一家練舞工作室，有一群相同年齡的青少年在當地聚會。 目前當地被警察封鎖線所圍繞，警方在尋找有用的證據，包括路口監視器等。
達德利維爾位於阿拉巴馬州東部，是個人口約 3,200 人的小鎮。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。