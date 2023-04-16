為期2天的112年台北市青年盃滑冰錦標賽今進行最後一天的賽程，除了多位幼兒展現不凡天賦外，在過往比賽中就以吸睛造型聞名的家庭組藝術滑冰曹妍瑈、林晏慈一家，這次再度吸引眾人目光，全家出動投入滑冰，父親曹世維說：「希望透過這種方式陪伴小朋友成長」。

112年北市青年盃滑冰錦標賽唯一一組家庭組藝術滑冰參賽者曹妍瑈、曹佳甯、林晏慈一家，今年再次聯手出擊。令人感動的是每次出賽他們總是全家老小大陣仗來到比賽會場，爸爸曹世維坦言，「小朋友成長是不等人的，希望透過這種方式陪伴孩子長大」。

大女兒曹妍瑈今年8歲，目前小學2年級，從中班就開始學滑冰，除了家庭組藝術滑冰外也參加了藝術滑冰五級，更拿到了第一名的成績，曹爸爸表示：「目前讓她們開心玩比較重要，希望培養兩個女兒挑戰陌生事物的心態。至於未來是否當選手，一切尊重小朋友選擇及教練的安排」，媽媽林晏慈認為，一起參賽算是家庭成長的紀錄，剛開始是擔心她們害怕，所以才會夫妻倆一起來學，上場比賽算是「美麗的意外」。

教練郝懿淑表示，「父母願意下來一同練習讓人滿是感動，這樣更能知道小朋友真的不容易，而且曹妍瑈非常有天分，也非常看好她的未來發展，相信有父母的陪伴、照顧與支持，她能夠在快樂中成長」。

這次青年盃，除了曹妍瑈外，也有多名7到9歲的小朋友展現出不凡的技術，其中以沈明妧、林可晴、鄭卉妤、楊詠晴最為吸睛，公開菁英幼兒組沈明妧是大亮點，在藝術幼兒菁英拿到第一名的她被教練許曉茵稱為「勁量電池」，練習時總是相當活潑好動，年僅7歲的沈明妧不僅在去年就可以完成一周半的跳躍動作，許教練更期望她能在今年完成兩個兩周的跳躍動作。

台灣「花滑一姐」丁子涵，也在這次112年北市青年盃滑冰錦標賽亮相，不過這次她捨棄了公開菁英組長、短曲的組別，參加了藝術滑冰的部分，丁子涵賽後坦言，「自己有些功課要做。」

陳國文教練提到去年亞錦賽後，丁子涵因為身體急速發育，連帶體力受到影響，經歷了一段不小的低潮，目前仍在調整中，這次只參加藝術滑冰就是希望她在壓力較輕的情況下找出備戰節奏，目標放眼八月的亞錦賽與九月的挑戰者系列賽。