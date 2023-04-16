台北市敦化國小合唱團日前與中國大陸進行交流，演唱歌曲《我們同唱一首歌》，作家孫瑋芒稱「紅領巾」是特地配合中國大陸。國民黨台北市議員王鴻薇15日在臉書表示，早在 2016 年蔡英文、陳建仁總統就職典禮上，敦化國小合唱團在蔡英文面前演出，通通都是這樣的紅領巾服裝，請問當時怎麼就沒有問題？

國民黨台北市議員王鴻薇15日在臉書指出，早在 2016 年蔡英文、陳建仁總統就職典禮上，敦化國小合唱團參與「美麗島」大合唱演出，2017 年該合唱團參與「紀念二二八事件七十週年：福爾摩沙之春音樂會」，在蔡英文面前演出，通通都是這樣的紅領巾服裝，請問當時怎麼就沒有問題？

王鴻薇認為，我們真的要留給下一代這樣的社會嗎？留下一個國小合唱團唱什麼歌、穿什麼衣服、甚至跟誰交流都要被審查的台灣，這不是民主倒退嗎？

王鴻薇強調，如果真的這麼罪大惡極，教育部為什麼不乾脆明文規定禁止交流？當政治人物居然可以為了政治目的，一味地丟紅帽子，連學童的紅領巾都可以做文章。民進黨政治人物有本事去明文規定禁止一切交流， 不要再用騷擾丟帽子的方式。

不少網友替敦化國小合唱團加油打氣，也有人留言批評綠營，「只敢欺負小學生」、「沒有抹紅，要怎麼選舉」！