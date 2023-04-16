香港經濟日報報導，現年40歲的陳弘倪為陳國祥之子，他自2019年1月起擔任祥生控股行政總裁。陳弘倪於2012年11月加入祥生控股，初期在祥生實業集團的飯店管理公司擔任總經理，隨後轉任同系諸暨城市分公司董事長。

祥生控股目前的財務狀況受到市場矚目，該集團月初因未刊發2022年業績而停牌，2月底正針對5筆美元票據啟動重組。陸媒關注陳國祥此時辭世，陳弘倪上場能否讓昔日的千億規模房企化解債務危機。