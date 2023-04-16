香港經濟日報報導，現年40歲的陳弘倪為陳國祥之子，他自2019年1月起擔任祥生控股行政總裁。陳弘倪於2012年11月加入祥生控股，初期在祥生實業集團的飯店管理公司擔任總經理，隨後轉任同系諸暨城市分公司董事長。
祥生控股目前的財務狀況受到市場矚目，該集團月初因未刊發2022年業績而停牌，2月底正針對5筆美元票據啟動重組。陸媒關注陳國祥此時辭世，陳弘倪上場能否讓昔日的千億規模房企化解債務危機。
港股上市公司祥生控股16日公告，集團主席兼創辦人陳國祥16日於浙江紹興辭世，享壽73歲。祥生控股已委任集團執行董事兼行政總裁陳弘倪，為代理主席及提名委員會主席，即日生效。該集團強調，公司將繼續按既定業務策略展開集團業務營運，新主席及提名委員會主席將適時委任。
香港經濟日報報導，現年40歲的陳弘倪為陳國祥之子，他自2019年1月起擔任祥生控股行政總裁。陳弘倪於2012年11月加入祥生控股，初期在祥生實業集團的飯店管理公司擔任總經理，隨後轉任同系諸暨城市分公司董事長。
祥生控股目前的財務狀況受到市場矚目，該集團月初因未刊發2022年業績而停牌，2月底正針對5筆美元票據啟動重組。陸媒關注陳國祥此時辭世，陳弘倪上場能否讓昔日的千億規模房企化解債務危機。
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