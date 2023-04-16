人每天都要上廁所，不慎養成錯誤習慣，恐導致嚴重後果。泌尿科醫師戴定恩提醒，常見6種錯誤解尿習慣，姿勢若是不正確，可能造成尿失禁問題，長期下來還會造成身體損傷。

戴定恩醫師在臉書發文指出，曾有病患因無法控制小便流量和時間，造成生活起居感到不便，其實不管男生或女生，尿尿姿勢長期不正確，累積下來會導致骨盆底肌從緊繃變得鬆弛，增加尿失禁的機率。

戴定恩分享6種錯誤解尿習慣，包括半蹲尿尿、馬桶上蹲著尿、踮腳尖解尿、腳懸空解尿、太用力尿尿、中斷解尿，不正常的排尿，除了姿勢影響外，像是憋尿、過度用力等等，都會對身體造成傷害，平常一定要注意排尿方式，避免造成身體的損傷。

此外，排尿頻率也是一大重點，腎臟科醫師洪永祥提醒，膀胱通常200毫升就有尿意，尿液儲存超過400毫升就被定義是「憋尿」，假如每次都只排出200毫升以下，就是「頻尿」。長期憋尿會讓膀胱處在極度膨脹狀況，讓膀胱缺氧、血液循環變差、尿液逆流、神經功能失調，嚴重甚至有生命危險。