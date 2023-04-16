越野跑21K男子組冠軍比利時卡拉賓。（XTERRA Taiwan提供）

2023年XTERRA越野三項暨越野跑亞錦賽16日收兵，法國選手夏內（Maxim Chané）以3小時08分50秒在35K男子組稱王，彌補個人在越野三項破胎失金遺憾，台灣選手張哲豪第二。女子組越南河氏侯途中肚子不舒服三度如廁仍順力封后，只跑輸兩個男生超給力，台灣女將閻曉晴第三。

綽號「金捲毛」的夏內，比賽大多時間跟著張哲豪一起跑，夏內解釋：「我想說張哲豪是地主選手，應該比較熟悉路況，跟著他應該很保險，而且昨天我才比越野三項，又是今年賽季第一場，不要浪費太多體力，就穩定配速，直到最後4公里才加速。」夏內透露，周二抵台後時差一直調不過來，今天索性賴床到最後一刻也來不及吃早餐，以奪金為目標保守完賽。

以3小時15分06秒奪35K男子組總排名亞軍和國內第一的張哲豪，是在銳速運動醫學贊助下參賽，賽後表示：「前半段配速有點快，肌肉有點不適應，過最後一個補給站約31公里時本想偷偷追上，再看後面平路有沒機會超越，結果追太近被夏內發現，他一加速很快就不見了。」

至於21K男子組冠軍，由比利時卡拉賓（Sebastien Carabin）1小時43分15秒獲得，台灣好手鄭瑞竹2小時07分50秒第二，吳睿恩2小時10分06第三；女子組冠軍董孟芸2小時44分25秒。

越野跑35K男子組總排名亞軍、國內最佳張哲豪。（XTERRA Taiwan提供）