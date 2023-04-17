日本陸上自衛隊一架載著高階將領等共10人的UH-60JA黑鷹直升機6日失聯，潛水人員今天在海底尋獲機體殘骸，及看似機上的5名乘員，打撈起其中2名男性，今晚確認2人死亡。

日本放送協會（NHK）報導，搜救人員13日在黑鷹直升機失聯處的北北東約4公里處海中，發現疑似直升機殘骸及可能是隊員的形體。

日本陸上自衛隊表示，今天上午8時半（台灣時間7時半）左右，採取「飽和潛水」的特殊潛水方式在伊良部島北方約6公里的水深約106公尺海底，尋獲直升機機體殘骸和疑似5名隊員，將其中2名男性打撈起，今晚確認這2名男性死亡。

自衛隊還要繼續從海中救起已發現的另外3人，並持續搜尋下落不明的5人。

海上自衛隊的潛水艦救難艦「千早」號今天將載有潛水人員的船艙投至水深約106公尺處的海底，上午8時半左右，潛水人員在水中目測現場情況。

UH-60JA黑鷹直升機6日下午3時46分載著陸上自衛隊第8師團師團長坂本雄一陸將（相當於他國陸軍中將）等10人，從沖繩縣宮古島基地起飛，雷達光點在10分鐘後的3時56分於沖繩縣伊良部島東北方約2公里空域消失。

這架黑鷹直升機在失聯前2分鐘最後一次跟航管通聯，當時並無異狀。（編輯：馮昭）1120416