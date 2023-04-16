隱形眼鏡族群作為台股利基型產業代表，過往常位居國際資金投資台股非科技股清單中的優先順位，精華、金可-KY（已下櫃）曾是第一代隱形眼鏡雙雄，精華更一度貴為千金。時過境遷，各內外資機構進行基本面研究後，最新欽點視陽、晶碩的股價上攻潛力，推測合理股價分別衝上400元與500元大關，新一代隱形眼鏡雙雄儼然成型。

花旗環球證券指出，視陽憑藉於矽水膠材料領域強大研發能力與全面的認證作為競爭武器，在矽水膠OEM市場占據壟斷地位，並加速獲得更高市占，能夠掌握亞洲矽水膠產品滲透率提升的商機。

外資估算，視陽2023年每股稅後純益（EPS）10.87元，2024、2025年將有爆發性增長，EPS分別上看14.85元與18.7元，等於短短兩年內獲利跳增8成。

大和資本證券指出，因大陸2022年第二季封城影響，看好晶碩的大陸市場營收2023年將持續繳出年增成績。花旗環球證券則提出，晶碩預計在越南北部擴產，不僅能分散地緣政治風險，還可以降低勞動力成本與關稅費用，發揮縮減單位成本效用，充實長線營收與獲利動能。