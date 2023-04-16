好萊塢電視劇及電影編劇長期不滿低薪，近日投票表決是否授權美國編劇工會（WGA）在勞資談判破裂時發動罷工抗爭。假設1萬多名工會成員投票通過這項議題，工會自5月起便有權利發動編劇罷工，屆時包括網飛（Netflix）、迪士尼在內等線上影片串流服務業者將再度面臨新劇難產的壓力。