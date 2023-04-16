信評機構穆迪（Moody’s）上周末將以色列主權債信前景從「正面」調降為「穩定」，但債信評等維持在「A1」級，因為穆迪認為以色列政府推動的司法改革將削弱司法架構。以色列財政部長史莫翠克（Bezalel Smotrich）對此表示：「我嚴肅看待穆迪降評，但這沒什麼大不了。」