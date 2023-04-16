許多人在路上行走時，難免會對路上的各種景象進行觀察。台北一位女子近日經過忠孝東路松本清時，眼睛剛好瞄到一家服飾路邊攤，沒想到攤商直接羞辱她，「我這衣服很貴，前面有便宜的，掰掰～」讓她氣到報警處理。不少過來人則透露，該攤商已經不是第一次對路人開嗆，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，某天她回家經過忠孝東路松本清時，眼睛瞥見該攤商的衣服約1秒鐘，完全沒跟老闆娘說話也沒對到眼，老闆娘卻直接開嗆「我這衣服很貴，前面有便宜的，掰掰～」，讓原PO直呼莫名其妙遭到羞辱，「為什麼會有人這麼沒禮貌啊…」。

原PO提到，她被老闆娘羞辱後越想越生氣，和朋友討論後發現其實可以報警開單予以報復，於是就回到攤位質問老闆娘，為什麼莫名其妙羞辱人？由於老闆娘死不承認羞辱人，原PO決定報警處理，警察到場後也依法舉發，原PO更直接向老闆娘嗆聲，未來如果看到一次就會找警察捧場一次。

對此，許多網友紛紛回應，「請默默的拿起手機報警，請警察來取締，她走到哪跟到哪，在哪擺就打電話檢舉擺攤」、「或許她用激將法，刺激妳怎樣都要買一件證明妳買得起，她就賺到妳的錢了」、「傻眼耶，原來不是真的有精品店會這樣…」。

另外還有不少在地人分享經驗，「這家不是第一次，我去她看了我一眼說『妳穿不下』」、「幾個月前也經過過～才經過旁邊她就說『我這衣服很貴！』稍微瞄衣服幾眼，她就說『我這很貴！妳有確定要～再看』」、「這女的在那個位置擺攤超久了，沒10年也至少6～7年，萬年一號表情。真的很好奇到底哪些人會跟她買衣服！重點是她的衣服款式真的很不流行也不好看，又賣一個跟衣服品質不成比例的價格！」