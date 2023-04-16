民進黨台北市議員王世堅今（16）日在臉書表示，今天天氣很好也很熱，跟太平市場的攤商老闆與採買民眾一樣熱情。王世堅說他向來有什麼證據講什麼話，初選就是過程，真的請有心人不要傷及無辜。他也表示，不懂為何某些人只會不斷強調自己信賴台灣？信賴台灣不是基本的嗎？要看怎麼做而不是光會說。

王世堅說，在拜訪大家的路程，好多支持者為他加油打氣，要他不要在意那些負面攻擊，他們一定幫忙顧電話！有一些朋友很熱心，看到就立刻拿起智慧型手機教他這山頂洞人怎麼用；還有朋友拿棒球要簽名，真的很感恩。王世堅也跟大家炫耀一件事，有家長抱著嬰兒跟他聊天，小朋友笑得很開心，沒有哭。

王世堅提到，他向來有什麼證據講什麼話，初選就是過程，真的請有心人不要傷及無辜。他在民進黨裡面人緣向來很好，好多人愛護他、支持他，扯到派系根本是亂噴一通。「因為大家知道我的個性，還有做人做事的方式。我這個人，敢做敢當，不會人前一套、人後一套」。

王世堅直言，士林也是我熟悉與曾經服務過的地方，不應該強劃出這只能是某人的勢力範圍，眾神賜福繞境，當然歡迎每個人來。不管有沒有強碰或巧遇，在眾神面前都要說好話、都要人前人後一致！

王世堅強調，他是資深黨員，對黨內的批評沒有少過，但他唯一支持民進黨推派出的候選人。「所以我不懂為何某些人只會不斷強調自己信賴台灣？信賴台灣不是基本的嗎？要看怎麼做而不是光會說」。