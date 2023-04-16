中央研究院財經院士刁錦寰，精於時間序列、貝氏統計與環境統計分析，研究成果國際聞名，台、美經濟學界與統計學界合作完成刁錦寰院士回憶錄《生逢其時》，參與團隊為能詳實記錄，前後共計花費10年的採訪寫作時間，故事貫穿超越一個世紀、4個世代，今年4月甫正式出版。

新書發行為台灣金融研訓院，金研院董事長吳中書表示，新書主軸為刁院士口述，在院士年紀漸長下，著實是一項大工程，即便如此新書仍採限量發行，目的不在商業獲利，而是把刁院士的為人與處世，鼓勵年輕世代效法向上。

同為中研院財經院士的芝加哥大學教授蔡瑞胸，是刁錦寰院士的追隨者，兩人當選院士時間相差26年。蔡瑞胸也是此本新書的最重要投入者。他表示，刁院士從做研究到為人處世，永遠抱著服務熱忱，不求名利，一直是後學的榜樣，他費盡心力為華人開創統計研究及運用，便華人在世界統計學界占有傑出地位。

依據中研院院士資料，刁錦寰院士與1976諾貝爾物理獎得主丁肇中同屆當選中研院院士，從中國大陸戰亂流離，遷居台灣，台灣臺灣大學經濟系畢業後赴美深造，創造學術高峰，再回報祖國。特別的是，他從經濟學跨足統計學，透過跨國連接為統計找到落地場景，包括建議台灣的主計處廣徵人才、補足資料庫，以提高政府統計的公信力，協助成立清華大學計量財務金融系，亦在北京大學光學管理學院籌組統計與經濟計量系等等，都是為了讓後人學子受益終身。

美國羅格斯大學統計學教授陳嶸回憶說，刁院士回憶錄原本自2012年就開始策劃動筆，清華大學尤美琪女士花了很多時間做了大量的採訪、錄音和撰寫等。但由於刁院士繁忙地旅行、講課和其他工作，因此寫作過程一度中斷了很長的時間。及至近年，刁院士身體狀況每況愈下，因此由刁院士的好友、金研院董事長吳中書主動承接出版事項，他和蔡瑞胸院士一起負責組織工作，方得以完成出版。