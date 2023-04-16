交了一個聖人！有男子某天在女友家過夜，然而，卻被女友呼喚進浴室內，他看著女友「左手摀著胸部」，並請他將內衣的帶子繫好，看著女友僅穿著內衣褲，露出姣好的身材，讓他害羞地將視線移開，並趕緊「完事」離開現場，但「色色的畫面」在他腦海中揮之不去，不過他也表示2人從未聊過色色的話題，也未曾有過私密處的碰觸，一切的相處都「很正常」。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示和女友是大學同學，由於女友的父母在外縣市工作，經常不在家，因此他常趁周末時段去女友家過夜，他也透露2人相處「很正常」，讀書、追劇、吃飯、打電動、睡覺，沒有發生任何「色色」的事情。

不料，某日晚上，女友洗完澡後，突然在浴室裡呼喚他「進來一下，門沒鎖」，一頭霧水的他，一打開浴室門，驚見女友只穿內衣和內褲，害他驚慌不知該把視線放哪裡，羞澀的對著女友喊「妳幹嘛不穿衣服啦！」，後來才知道，原來是女友要請他幫忙內衣的帶子繫上綁好，完事後他便匆匆離開現場。

然而，女友「左手摀著胸部」，露出姣好身材的畫面在腦海中揮之不去，在浴室內2人僅有1分鐘的時間，讓他腦中一片混亂想著「不會是色色的暗示吧？是故意的嗎？還是真的綁不起來？」，直到女友從浴室走出來後，2人又回歸正常的互動，似乎是剛剛的事情都沒發生過，到了晚上睡覺時，腦中又浮現「女友在浴室的畫面」，他暗自直呼「不可以色色！不可以色色！不可以色色！」；他也指出，因為和女友是大學生，2人從沒聊過色色的話題，也沒有私密處的肢體接觸過。

文章一出，網友紛紛留言表示「純情男子已經是奇珍異獸了」、「女友表示，這樣都拐不到也太木頭了吧」、「也太可愛...」、「你女友從浴室出來假裝沒發生過什麼事，應該心裡在想 交了一個聖人」、「其實這種內衣女生自己是綁得起來的，感覺女友在偷偷釣你」、「這麼純情好可愛」、「可惡！好喜歡木頭男」、「請保持這樣的純情」、「女友要再去跟閨蜜討論了，這招根本沒效」。