根據《華盛頓郵報》15日報導，外洩密件稱，台灣防空能力脆弱，台美國防單位對此拒絕評論。前立委郭正亮認為，台灣的空防和偵測能力，若沒有辦法判斷對方什麼時候打台灣，這很嚴重，這樣還能撐住等美軍來救嗎？
針對台灣防空能力脆弱的說法，郭正亮16日在中天新聞《國際直球對決》節目中表示，台灣的空防和偵測能力，被發現，沒有辦法判斷中國大陸什麼時候打台灣，這很嚴重，如果沒有辦法判斷和偵測到，就是被突襲，也就等於不知道，這樣還能撐住等美軍來救嗎？因為本來是說，台灣一定要撐住， 一般估計要7天，美軍才能來救。
郭正亮指出，可是這次大陸封台演習，因為這是軍事上，不是我們理解的經濟封鎖，這是用封台的方式，阻絕外援，大陸也拿出遠程火箭炮，山東艦也進場了，未來大陸甚至還會有更先進的航母。
郭正亮點出，台灣若碰到外力進不來，還沒辦法偵測到對方要打你，就會受傷慘重。而且包括東岸潛在的攻擊，沒有保留軍力的空間，空域會被壓縮，保留的軍力也會被打 ，加上軍艦沒有地方作疏泊，怎麼辦？至今他還沒看到台灣的軍方提出答案，大概只有一些鼓勵自己的話，比如到時它如果來，我們會有所準備。
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