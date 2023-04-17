不少人喜歡助性或發生性行為前吃壯陽藥，幫助房事更加圓滿，但何時才是最佳的服用時機，性功能中心主任邱鴻傑醫師舊表示，性行為前1.5小時吃最好，至於餐前空腹吃比餐後吃要更有效果。

醫師告訴你壯陽藥這樣吃最有效。（示意圖／翻攝自pixabay）

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑醫師，在YouTube《健康多1點》中表示，常見的壯陽藥就是「PDE5抑制劑」，包含威而鋼、犀利士、樂威壯都是這類藥物，原先是用來治療心臟病，幫助血管擴張並預防心絞痛、心肌梗塞，登山前服用還能預防肺動脈高壓問題，但後來發現有助於海綿體充血、治療勃起。

邱鴻傑醫師也表示，不少人認為是否房事前一刻吃下就會有反應，他表示必須要有「性刺激」才會硬挺，若無性刺激，就不會有任何反應，另外也要在性行為前1.5小時服用效果最好。

邱鴻傑醫師表示空腹吃藥最佳。（圖／翻攝自《健康多1點》）

至於一般藥物多在餐後服用較好，但壯陽藥則是要在空腹吃效果最好。他也提醒，並非人人都適合服用，若是心血管疾病患者在病況不穩定前就不能吃，還有剛做完心導管手術者6週內也別服用；此外，長期服用硝酸鹽類藥物者也要避開這類藥物，以免導致突然間低血壓會危害健康。

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