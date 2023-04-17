不少人喜歡助性或發生性行為前吃壯陽藥，幫助房事更加圓滿，但何時才是最佳的服用時機，性功能中心主任邱鴻傑醫師舊表示，性行為前1.5小時吃最好，至於餐前空腹吃比餐後吃要更有效果。
亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑醫師，在YouTube《健康多1點》中表示，常見的壯陽藥就是「PDE5抑制劑」，包含威而鋼、犀利士、樂威壯都是這類藥物，原先是用來治療心臟病，幫助血管擴張並預防心絞痛、心肌梗塞，登山前服用還能預防肺動脈高壓問題，但後來發現有助於海綿體充血、治療勃起。
邱鴻傑醫師也表示，不少人認為是否房事前一刻吃下就會有反應，他表示必須要有「性刺激」才會硬挺，若無性刺激，就不會有任何反應，另外也要在性行為前1.5小時服用效果最好。
至於一般藥物多在餐後服用較好，但壯陽藥則是要在空腹吃效果最好。他也提醒，並非人人都適合服用，若是心血管疾病患者在病況不穩定前就不能吃，還有剛做完心導管手術者6週內也別服用；此外，長期服用硝酸鹽類藥物者也要避開這類藥物，以免導致突然間低血壓會危害健康。
更多 CTWANT 報導
#壯陽藥 #吃藥時間 #空腹 #威而鋼、犀利士、樂威壯
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。