臺企銀管顧二代創新系列《台灣新世代》，述說台灣各領域的傳承故事，本集邀請谷林運算總經理馮輝譯、海瑞摃丸副董事長兼總經理黃世凱，分享數位轉型的心歷路程，黃世凱更不吝分享接班的心法大全！

人說「富不過三代」，但新竹知名的海瑞摃丸已傳承三代，曾經面臨傳產數位轉型危機，不過現在已是各大通路都熱賣的經典美食。海瑞摃丸可謂新竹摃丸產業的引領者，新竹同業皆出師同門，隨後各自出來創業，此行業成為新竹紅海，黃世凱表示，若要深耕市場勢必面臨價格戰，因此必須轉型。

海瑞摃丸副董事長兼總經理黃世凱表示，若要深耕市場勢必面臨價格戰，因此必須轉型。(中時新聞網攝)

但以台灣的中小型傳統產業為例，數位轉型並非容易事。黃世凱指出，製作流程及工藝等皆需要數位化，但這樣的創新思維會受長輩質疑，因此他從食品品質開始著手，並藉由數據蒐集取代老師傅的經驗值。他耗費2年蒐集數據，從原料、製程、成品產出都數據化，訂製一個標準流程，新進人員只要遵照執行，即可做出老師傅的水準，憑藉這樣的條件才能打入賣場及外銷市場，如此也較好管理。

身為第三代接班人的黃世凱，加碼分享作為接班人的心法大全，表示有2個必要條件，分別是自己是否有能力接班，以及能否順利接班。他說，培養一個接班人至少花費20年的時間，因接班人的經歷必須與上一代匹配；以及老師傅是否願意配合改變，否則無法順利接班。有了這2個必要條件，才能將自身企業推得又廣又遠。

而數位轉型的最大推手就是「谷林運算GoodLinker」，透過「企業雲端戰情室」運用雲端監控等等的技術，協助海瑞摃丸成功數位轉型。馮輝譯表示，「企業雲端戰情室」是將資訊串到雲端，數據在雲端上做一個全托管理，可全程監控資安及維運等等，可省下許多人力，非常適合中小型企業。

谷林運算總經理馮輝譯透過「企業雲端戰情室」，運用雲端監控等等的技術，協助海瑞摃丸成功數位轉型。(中時新聞網攝)

黃世凱表示，有了「企業雲端戰情室」後，可以隨時即時監控工廠狀況，有異常就會發出警報，發生問題可立即排除，增加製程率及降低損耗率，像當初製程率只有86-88%，優化後可成長至94-95%；損耗成本原本約有10%，現在降低至3%。

此外，數位轉型亦能落實ESG 企業永續經營績效指標。馮輝譯指出，針對海瑞摃丸工廠的冷凍庫，第一關就是做監控，其中發現一些數據曲線，例如冷凍庫有進出的時間差，開啟冷凍庫之後，溫度要回到負20度需花費2小時，這2小時的電費非常可觀，因此這部分可以優化，調配進出時間降低能源消耗。

黃世凱表示，海瑞摃丸很注重製程中的溫控，若溫度沒有達到標準，就不會進行下一步的投料生產，因此溫控可以省掉原本的浪費。這些資料會一直存在於雲端，使用越久就會有歷史資料，使用者可以根據製程好壞的數據與過往對比，進而找到問題，也能將最優化的數據套用其他產品生產。以前都要靠經驗，但數據才是確實的，套用優化過的數據才能將成功率提高。

馮輝譯認為，傳統產業缺工很嚴重，不太可能再找到人去做重複性的事情，所以可以透過物聯網、AI及雲端取代重複性的工作。透過與海瑞摃丸合作，明白這樣的技術對中小型傳統產業是有效的，也能協助他們落實ESG。台灣中小型企業佔多數，期許各行各業能夠跟著台灣中小企業在國內深耕，再擴大至海外市場，也可以把數位化導向國際，一起共創美好的未來。