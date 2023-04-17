我們喜歡生活有毛小孩作伴，好好相處則是一門學問。透過向專家請益照護與教養方式，學習正向、健康的溝通模式，擁抱樂活的「心」起點。

當生活有了毛茸茸的成員，越是了解對方的需求和彼此的不同，越能與毛孩共創和諧有愛的幸福生活。聽聽ABRA國際認證寵物行為訓練師單熙汝、訓練師「熊爸」王昱智提供的幾點建議，著手經營正向的毛孩溝通、照護及養育模式。

單熙汝建議，給貓咪調適環境的時間，牠們願意主動靠近時再進行接觸。（圖／單熙汝）

和毛孩心連心 先學習建立雙向溝通

當飼主興致勃勃地為毛孩準備好養育環境，期待展開溫馨日常，牠們卻顯得意興闌珊。其實，毛孩一開始來到家裡，先別急著單方面進行肢體接觸，單熙汝以個性膽小的貓咪為例，「牠會先隱藏自己來觀察環境，反覆感知空間，直到確定都沒有問題、無人打擾，吃飯作息也穩定了，再來才會注意到你。」等貓咪的步伐逐漸放鬆，願意主動靠近人時，我們才拿出逗貓棒、食物以定點互動，用沒有壓力的方式引導牠認識自己，讓貓一天一天逐漸擴大行動範圍。

不同動物天性亦有別，單熙汝點出，「狗和貓最大的不同，前者可藉由訓練，配合飼主的生活做出相應的行為；後者則以確認環境、調整自己為優先。」在決定飼養寵物前，更重要的是飼主得先足夠理解自身個性適合飼養哪種動物，也必須做好了解牠們需求的功課，像是散步、梳毛、陪伴，以及個別寵物的原生環境、成長背景等，一旦滿足這些先決條件，往後在共同生活的經營上，也會減少摩擦和壓力，對建立雙向的溝通模式有正向幫助。

透過毛孩的眼光看世界，你可能會有大發現。（圖／單熙汝）

毛孩看世界 和我們的方式大不同

透過毛孩的眼光看世界，你可能會有大發現。比如說，窗外明明一片寧靜祥和，然而以貓和狗的感官視野，已經看到那裡有幾種鳥、這裡有幾條蟲、樹上有幾隻松鼠，這也是為何有些貓咪能樂此不疲地坐在窗邊一個下午；又或者，即使相隔幾條街外，敏銳的狗耳朵已經「聽到」你的腳步聲，高興地準備迎接你的歸來。

在我們看來再普通不過的草坪，當你蹲低與狗、貓平視，將會恍然大悟牠們不願貿然前進的原因―對牠們來說，那可是一片叢林，值得來一場大冒險。又比如說，對動物而言，尿液除了是排泄物，也是標記記號、互相溝通的方式，當牠們不願意在指定的地點上廁所，或許牠們不過是想在空間裡宣示主權。

正因為人類和動物如此不同，毛小孩若在生活中發生行為問題，單熙汝和熊爸皆強調，最大關鍵在於「確認」牠們的需求是否被滿足，如果沒有，咬沙發、吠叫、亂尿尿等事件自然會反映在生活中。這時需要全面檢視環境中有哪些不足，單熙汝認為，相伴的幸福感需要互相調整和適應，「在不做任何改變的情況下，卻要毛孩改變，是不可能的。」

熊爸鼓勵毛爸、毛媽花點時間和耐心，引導毛孩做什麼才是對的，建立和諧的生活節奏有賴雙向合作。（攝影／陳仁萱）

用愛同理 成就彼此相愛的方式

對於想養狗的朋友，熊爸也分享相處的訣竅。當我們迎接毛孩走入新環境，首先最重要的是生活環境的管理，盡可能給予牠們不容易犯錯、引起焦慮的環境，讓毛孩感到愛和安心，比如毛孩會想咬沙發，家裡就不一定非要放沙發不可；又或者狗狗天性愛乾淨，便可思考將指定排泄的地點遠離睡眠的地方。接著，再逐一滿足狗狗的其他基本需求，包含飲食、散步、睡眠、玩玩具和訓練遊戲，並建議結紮。其中散步對狗而言是相當必要的，一般來說牠們一天至少需要散步三到五次，滿足牠們的活動需求，自然就會降低發生焦慮的情況。

居家也可以使用嗅聞墊、藏食等益智型玩具，和狗狗、貓貓一起「玩」遊戲，一方面滿足牠們狩獵的本能和天性，適度帶來放鬆紓壓的效果，雙方在互動中也能提升信任度；於此同時，當毛孩精力得以宣洩，越能夠維持牠們的睡眠品質和時間長度。熊爸補充，飼主的稱讚是狗狗成就感的來源，遊戲中也可即時給予小零食獎勵，內在獎賞和外在鼓勵雙管齊下，有助建立正向連結、學習穩定情緒。

熊爸進一步強調，「先從滿足毛孩的基本需求做起，且當中每一環節都做到了，才能談及行為矯正，必要時可尋求正向行為訓練師的幫助。」想要擁有健康快樂的「寵」愛生活，有賴飼主用愛同理，牠們就會是世界上最快樂的毛小孩。

本文作者：Merida

(本文摘自《台北畫刊4月號663期》)