【玄珠SyuanDrew】

隱身巷弄，獨具特色，專注烹調好滋味。

「希望我們的東西是可以放入日常生活，但又不能太無趣。」一如「玄珠」主理人Syu的描述，店內選品、器皿乃至空間，看似平淡卻隱隱蘊含光彩，每多看一眼，都讓人更加愛不釋手。

點一份「四種茶抹醬吐司」，可一次享受四種風味。（攝影／林煒凱）

同樣精神也表現在玄珠的餐飲，茶葉研磨後調和油脂，萃取茶的清香製成抹醬，從清甜的蜜香紅茶、醇厚的鐵觀音到辛香氣息的肉桂等，9種抹醬各有滋味，初次造訪的客人，大都會點上一份「四種茶抹醬吐司」，四種口味不定期更換，每回造訪都有驚喜和樂趣，當然也能直接帶罐抹醬回家，想吃什麼口味，隨自己喜好。

從烘豆工作室起家的玄珠，咖啡飲品也是店內主商品，在咖啡行業有十年資歷的Syu說，現代人喝咖啡就像享用紅酒，喜歡慢慢品賞。她推薦一支墨西哥水洗豆，淺焙口味不似衣索比亞豆那般輕盈，但尾韻卻帶有奶油般的柔順感。若是五、六月後夏季時節造訪，可以一嘗蔗香西西里特調咖啡，選用產期限定綠甘蔗汁、搭上檸檬汁，是玄珠詢問度相當高的咖啡調飲。

INFO/

玄珠SyuanDrew

地址 台北市士林區中正路213巷58號

時間 10:00-17:00（公休日參考FB粉絲頁公告）

「小腕點心」的店招就是門前階梯上的兩塊簡易告示牌。（攝影／林煒凱）

【小腕點心】

位在捷運芝山站旁巷弄的「小腕點心」，走路2分鐘就能抵達，沒有顯眼招牌，非營業時段造訪，讓人一度以為是某戶民宅。

走入店內，環顧整個空間發現頗為寬敞舒適，簡單溫馨的花草掛飾、偌大明亮的蛋糕櫃陳列十數種點心：甜蜜濃郁葡萄塔、清爽酸香檸檬塔、季節限定草莓戚風奶油蛋糕，以及適合熱吃的鹽味奶油磅蛋糕、芝麻軟法麵包等，讓人陷入選擇困難，店家還不定期調整製作品項，想吃什麼可依當天心情請店主推薦，如果取決不下，店主會豪邁地建議，乾脆每樣都來一份。

店內提供多種手工甜點。（攝影／林煒凱）

吃甜食配咖啡嗎？也不盡然，店內提供多款飲品，一保堂抹茶牛奶清爽甘甜，入喉微微回甘，適合消暑飲用；法國瑪黑茶系列有多種風味，其中蘇格蘭奶油茶就是一絕，明明喝下的是紅茶，卻隱約感覺口中含了一口焦糖，香氣滿溢，下回經過不妨入內品嘗這在地人口中難忘的滋味。

INFO/

小腕點心

地址 台北市士林區福國路56巷12號之2

時間 14:00-18:30（週五、週一）13:00-18:30（週六、週日）

本文作者：黃淑卿

(本文摘自《台北畫刊4月號663期》)