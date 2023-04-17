大稻埕昔日有「戲窟」之稱，布袋戲、歌仔戲、南管等傳統戲曲蓬勃發展，然而隨著時代變遷，大稻埕曾為戲窟的過往漸漸少為人知。有志推廣戲窟文化的「大稻埕創意街區發展協會」於是規畫「戲春大稻埕」活動，2023年以輕鬆趣味的「Let me 戲戲」為主題，以令人意想不到的創意形式，展現傳統戲曲新魅力。

換上歌仔戲服，由專業傳藝師傳授如何演繹身段之美。（圖／大稻埕創意街區發展協會）

挖掘老城的戲窟文化

「早期大稻埕與被稱為『戲窟』，是戲曲薈萃之地。」大稻埕創意街區發展協會總幹事李宇智說。這裡成為戲窟的原因其來有自，因地處北台灣航運樞紐而商貿繁盛，也有許多香火鼎盛的廟宇，舉凡還願、酬神或迎賓宴客，請戲曲班子登場助興都是例行日常，加上看戲是彼時最重要的大眾娛樂，來自地方仕紳、商鋪的演出邀約絡繹不絕，因此，當年有許多戲曲班子都駐點在大稻埕，像李天祿的「亦宛然」和許王的「小西園」。

隨著生活型態改變、歐美新穎的娛樂形式傳入等種種因素，戲曲轉趨沒落，傳統藝術面臨中斷，戲窟逐漸被人遺忘。大稻埕創意街區發展協會於挖掘在地故事時，意外發現戲窟的過往，於是從2017年開始，每年推出戲春大稻埕活動，致力推廣曾經風華一時的在地戲窟文化。

戲春大稻埕依空間屬性規畫不同演出，像是在三進老宅的天井，就很適合搬演歌仔戲。（圖／大稻埕創意街區發展協會）

突破同溫層的創新戲曲體驗

戲春大稻埕設定四大主軸：看戲、聽戲、玩戲與做戲，期待帶給觀眾輕鬆趣味的觀看感受。希望藉由這個活動改變年輕人的印象，讓他們了解傳統戲曲不但平易近人，還非常有趣。

戲春大稻埕這幾年以主題日方式規畫，將主要活動集中於單一週末，歷經疫情沉

潛期間的實驗調整後，今年把活動期間拉長為兩週，週末及週間夜晚都有活動提供民眾參加。

同時，協會團隊突破既往活動形式，嘗試跨界串聯：以「打開空間」的形式，讓非劇場的老屋空間，成為充滿奇異魅力的表演舞台，像是合勝堂、郭怡美書店或旅館OrigInn Space；加入異國的表演藝術，像是日本落語或西洋爵士樂，則讓大稻埕重現過去作為國際商港的開放多元；表演團體屬性也因為不限定在傳統戲曲，讓新式劇團可以詮釋出不一樣的戲曲新面貌；此外還加入手作、走讀、音樂沙龍、工作坊等不同活動，協會希望突破愛好者的同溫層，讓所有人都能參與、認識傳統戲曲。

細數今年的精彩亮點，包括改編日本時代作家西川滿《城隍廟殺人事件》的布袋戲演出，由布袋戲大師陳錫煌的弟子賴泳廷，手操著日本警察制服與水手服女學生的戲偶，帶來有別於傳統戲服的新鮮視覺；跳脫布袋戲框架的實境互動表演「算命仙開房間」，操偶師以抽牌算命方式，和觀眾近距離接觸，帶來滿滿驚喜；適合親子參與的換穿戲服練身段、DIY戲偶等體驗；與「島內散步」合作的走讀遊程，帶領觀眾深入戲窟景點。

近距離欣賞操偶師技藝精湛的布袋戲算命體驗。（圖／大稻埕創意街區發展協會）

重塑豐富的戲窟生態圈

用創新、多元形式詮釋傳統戲曲，讓不同偏好的群眾都能找到喜歡的活動，吸引年輕世代共同參與，才是傳統戲曲的延續之道，也是讓老街區重溫歷史記憶、豐富藝文內涵的一種方式。協會將活動安排在平日夜間演出，亦是希望以擾動老時光情懷但不擾民的期間限定活動，慢慢推動大稻埕的夜生活發展，活絡夜間經濟，讓更多人有機會看見在地的夜間之美。

藉由戲春大稻埕帶起的傳統戲曲文化復興，協會期待重塑大稻埕的戲窟生態圈，讓大稻埕再度成為發展傳統藝術的重鎮，李宇智描述協會擘畫的願景：「戲窟文化重建後，當大家來到大稻埕，就像走逛一個開放式的傳統表演藝術中心。」

本文作者：林蔚靜

(本文摘自《台北畫刊4月號663期》)