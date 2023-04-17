快樂出遊 行前準備不可少

在日常散步路線之外，帶毛孩前往大片草地跑跳放電別有趣味，自行開車也可彈性規畫遊程，對此台北市動物保護處副處長翁綉雯提醒，「台北市犬貓飼養基本照護規則」規定飼主不能將犬、貓單獨留置於車內，避免牠們因車內通風不良導致熱衰竭。

為了讓旅途玩得盡興，建議可以準備車用寵物行李包，以備遊程中不時之需，內含毛孩的飲食、尿布墊、牽繩、頸圈、撿便袋、急救箱（可附毛孩專用的抗焦慮藥、暈車藥及預防注射證明）。此外，有牠們熟悉味道的玩具、被毯等，也有助安定情緒。

若毛孩平時較無乘車經驗，出遊前可嘗試發動汽機車，讓毛孩待在車上慢慢適應車內環境，有助減緩上路時緊張或暈車，也謹記適量餵食以防毛孩嘔吐。行駛間為了行車、毛孩及其他用路人安全，請勿抱著寵物開車，同時建議汽機車需安裝寵物安全帶、專用運輸籠，避免讓毛孩身體伸出車外；也請記得確認自駕工具的冷氣或隔熱媒材是否完善，以免影響毛孩正常散熱。

便捷大眾運輸 邁向寵物友善

自駕固然方便，但不僅油錢所費不貲，停車往往也需要思慮，台北市公共運輸處業務稽查科科長郭献文提出另一項選擇，「北市公車路網密集發達，票價經濟實惠，為飼主提供新的交通選項。」他表示，2017年至今，動保處與公運處持續合作規畫行經狗運動公園或狗活動區的「友善狗狗公車」，有別於一般公車，狗狗需待在提籠內才可搭乘，狗狗公車特別提供中、大型犬免提籠上車服務，民眾可前往動保處網站「我要去狗公園」專區查看公車路線，也可運用公車動態系統掌握搭車時間。

此外，便捷的台北捷運也是帶毛孩出門的交通工具選項之一。台北捷運公司行車處副處長劉士莒說明，2021年9月起，北捷也已正式擴大開放民眾攜帶大型寵物車搭乘捷運；另外，毛孩若有搭車需求卻無車代步，翁綉雯也提出建議，飼主不妨透過動保處網站「我要去動物友善空間／加入動物友善空間」專區查詢友善動物計程車資訊。

社會共融 拓展動物與人交流的機會

大眾運輸與日常生活緊密相連，為響應4月11日國際寵物日，公運處和台北捷運分別優化了狗狗公車路線及舉辦寵物專車活動，展現對建構寵物友善旅遊環境的支持。友善狗狗公車即日起至年底試辦增開平日班次，並增闢41路友善狗狗公車至「洲美狗活動區」及「三腳渡狗狗活動區」；未來配合動保處新規畫的「景勤2 號狗活動區」及「週美狗狗活動區（成美右岸河濱公園）」，也會安排既有狗狗公車路線營駛，讓帶著寵物行動不再是飼主的煩惱。郭献文表示，「毛孩上車有助於拓展社會共融，期待乘客能日益接納寵物搭乘公車。」

另外，台北捷運與動保處攜手合作，於4月9日舉辦「寵物專車一日限定」活動，從捷運象山站搭乘寵物專車直達圓山站，開放寵物在車廂內以不裝提籠、佩戴胸背帶及牽引繩的方式，與毛爸媽共享溫馨的乘車趣。劉士莒笑說，「開放報名當天立即額滿，可見大家都很期待。」他認為，如今寵物和飼主之間猶如同伴、家人，透過舉辦寵物專車活動讓毛孩走出提籠和飼主互動，對親密關係培養、友善動物風氣都有正面影響。活動當天，為保障毛孩權益，由動保處安排行為訓練師、獸醫師隨車，北捷也藉由行駛路線規畫、動物健康資格審查、犬貓分乘不同車廂、車廂間安裝寵物柵欄等一系列措施來收集乘客的回饋，期待未來持續優化友善寵物服務。

飼主帶毛孩搭乘公車、捷運等大眾運輸工具，享受便利性的同時，也應遵守相關規範與禮儀，盡到照顧毛孩的責任。相信隨著台北大眾運輸的搭乘環境對寵物日漸友善，人和動物的交流也會更有溫度。

友善狗狗公車搭乘小常識

乘車時，務必遵守公運處擬定的「一人一犬、不占位」友善公約，乘車前也請記得完成寵物登記、施打疫苗、定期驅蟲除蚤，並建議飼主攜帶牽繩、透氣嘴套，及狗便袋、尿布墊、溼紙巾等衛生清潔用品。這些措施不僅在維護行車安全，也保障飼主、毛孩及其他乘客的乘車權益。

讓我們跟著寵物行為訓練師Judy的示範，安全地帶毛孩搭公車：

本文作者：Merida

先讓一般乘客上車，並以靠近門邊、有檔板的座位優先入座，可避免毛孩直接接觸人群或其他動物，或被乘客不當觸碰。（攝影／鄒保祥）

如果是站位，以緊急出口旁的位置優先，可有效阻隔乘車環境對毛孩的干擾，進而影響其他乘客。（攝影／鄒保祥）

不論坐下或站著，飼主都可輕踩牽繩，固定毛孩位置，避免牠們因緊張而躁動、亂跑。（攝影／鄒保祥）

謹記先讓一般乘客下車，再穩定牽起毛孩下車。（攝影／鄒保祥）

(本文摘自《台北畫刊4月號663期》)