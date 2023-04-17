星座專家唐綺陽分析4／17~4／23星座運勢，太陽在牡羊衝刺當中，20日即將進入金牛，除了須評估卡關的事情應如何以更值得的方式來進行之外，更重要的是好好面對金錢及理財的人生關係。
隨著4月21日水星逆行在金牛座，有些效應也在蠢蠢欲動，很可能會翻出過往與金錢、健康有關的舊東西；再者，冥王星的停滯也考驗著各組織的體制是否健全，可以趁這段時間加強檢視。
星象影響：太陽進金牛、水星逆行在金牛、冥王星停滯。
【累的：金牛、巨蟹、處女、天蠍】
金牛：需花時間在家庭或內部，感情上居家路線更靠近
巨蟹：工作上注意情緒干擾，感情上要冷靜一點
處女：工作上放輕鬆表現更好，感情要注意別太執拗
天蠍：為長遠目標砍掉重練，感情要多花點心思
【穩的：雙子、天秤、射手、摩羯】
雙子：低調點能觀察更多，感情適合高冷路線
天秤：蠟燭多頭燒、要注意健康，職場戀情機會佳
射手：鋪陳未來、運勢不差，感情上與對方討論未來
摩羯：工作上不設限更有創意，感情上要互相體恤
【讚的：牡羊、獅子、水瓶、雙魚】
牡羊：好消息頻頻能心想事成，感情要細膩體貼對方
獅子：有升官、得獎的好運，感情上請著重身材外表
水瓶：工作上有機會強強聯手，感情上別太犀利
雙魚：工作上能發揮強項，感情能更融入對方圈子
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。