根據衛福部統計，台灣每年約13,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，飲食如何護肝引發大家關注，醫師表示，有10大天然食物抗肝癌，包括石榴、大蒜、蘆筍、生薑、番茄、黑醋栗等，他尤其推薦石榴這水果，即使喝果汁，護肝效果都非常好。

根據衛福部統計，台灣每年約13,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。慢性肝病及肝硬化為全國主要死因的第9位，肝癌更是全國癌症死因的第2位。基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘在中廣《聽醫生的話》節目中推薦，10大抗肝炎的天然食物，包括石榴、大蒜、蘆筍、生薑、番茄、黑醋栗、葡萄、薑黃、四季豆、巴西蘑菇。

他表示，他非常推薦石榴汁，然而台灣很少看到石榴販售，「不過喝石榴汁也有非常好的護肝效果。」他曾在《下班經濟學》YouTube表示，一些文獻指出，石榴汁可以降低GOT、GPT指數（即肝臟損傷指數），亦即可改善肝功能，還可降低血脂、血糖、治療高血壓。

除了上述的10種天然抗肝癌食物外，他表示，慢性肝病患者在生活飲食中應注意下列事項；脂肪肝患者應減少含糖食物的攝取、脂肪肝炎患者應補充維生素E、肝硬化患者應補充蛋白質、避免肌少症。

此外，生活中應避免毒素、減少食用加工品（色素、食品添加劑）、農藥，同時要睡眠充足、增強免疫力。