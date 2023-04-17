一名70多歲男子有膽結石多年，之前每隔一年就因膽囊發炎而住院打抗生素治療，近來2周一吃完東西就嘔吐，上腹部感覺悶痛、食慾變差，原以為又是膽結石發作，未料這次是預後差的膽管癌（即膽道癌），需要手術與化學治療。

膽道癌（或稱膽管癌）對國人而言相對陌生，由於前期症狀不明顯，因此確診常已晚期，5年存活率小於5%，棘手程度與「癌王」胰臟癌並列。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，上述70多歲男子的家屬考量男子平常沒症狀，決定不開刀摘除膽囊，但近2周男子一吃完東西就嘔吐，上腹部會悶痛，食慾變差，於是就醫治療，原以為又是膽結石發作、打抗生素就好，未料這次做腹部超音波發現，肝臟左葉的膽管擴張，很不尋常。

錢政弘說明，單純的膽囊炎是不會造成膽管擴張，後來再安排電腦斷層證實有在肝門處有3.8公分的膽管癌往上延伸到左肝，需要手術及化療。

他提醒，膽管癌有7症狀，包括黃疸、茶色尿、灰白便、右上腹痛、皮膚癢、食慾不佳，體重減輕。至於飲食方面，他表示，除了少喝含糖飲料外，他個人建議有膽結石者不要吃生食、生菜沙拉，也要小心冷盤，水果需要清洗乾淨「因細菌會從十二指腸沿著膽管往上跑，造成膽囊、膽管甚至是肝臟發炎化膿，長期膽管發炎會增加罹癌風險。」