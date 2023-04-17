台灣民意基金會15日發表「台灣人的政黨支持傾向」即時民調，結果發現，支持民進黨的為28.6％、國民黨25.9％、台灣民眾黨為15％，無特別支持政黨為25.2％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉16日就表示，「這一次2024台灣的總統大選，國民黨如果非綠聯盟整合成功，然後跟民進黨的賴清德PK的話，最後的輸贏是10萬票左右」，引發討論。

吳子嘉16日在網路節目《董事長開講》中表示，「這一次2024台灣的總統大選，國民黨如果非綠聯盟整合成功，然後跟民進黨的賴清德PK的話，我認為是55波」，吳子嘉更接著斷言，「所以這是什麼意思？我坦白講，最後的輸贏是10萬票左右，就是很接近的票數」。

吳子嘉更接著分析，「而這個十萬票就是年輕人一動，十萬票就沒了，就是兩個大集團PK下去的結果」，吳子嘉最後更強調，「世代交替，得年輕人者得天下，所以這一次2024的決勝因素，主要是年輕人的支持度」。